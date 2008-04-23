请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: SOK
指标 MTF_OsMA_Lc。重新编写指标OsMACD_M OsMACD_M( OsMA_Lc)。只能通过iCustom调用 OsMA_Lc。
TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;
Индикатор indicatori_ mtf_osma_lc
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8082
MTF_Stochastic_SmL
指标 MTF_Stochastic_SmL。使用信号Stochastic'а。Dolly_Graphics_v11-GMTShift
指标Dolly_Graphics_v11-GMTShift。显示不同的建议，当前价格部分买卖的关系百分比。
MTF_WildersDMI_v1m
指标 MTF_WildersDMI_v1m。 WildersDMI_v1的另外一个版本。与指标ADX_WildersDMI_v1m一起运行。All ADX, RSI, CCI.
这些指标您不能够在 MetaTrader中随意切换时间周期。 设置周期时您必须睁大眼睛。