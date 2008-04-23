指标Dolly_Graphics_v11-GMTShift。显示不同的建议，当前价格部分买卖的关系百分比。

指标 MTF_WildersDMI_v1m。 WildersDMI_v1的另外一个版本。与指标ADX_WildersDMI_v1m一起运行。

这些指标您不能够在 MetaTrader中随意切换时间周期。 设置周期时您必须睁大眼睛。