MTF_OsMA_Lc - MetaTrader 4脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
2919
(4)
作者: SOK

指标 MTF_OsMA_Lc。重新编写指标OsMACD_M OsMACD_M( OsMA_Lc)。只能通过iCustom调用 OsMA_Lc。

TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;



Индикатор indicatori_ mtf_osma_lc

