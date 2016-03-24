CodeBaseKategorien
Indikatoren

MTF_OsMA_Lc - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
606
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: SOK

Indikator MTF_OsMA_Lc. Kopiert Indikator OsMACD_M (it OsMA_Lc). Jetzt nur noch OsMA_Lc verursacht durch iCustom.

TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;



Indicator indicatori_ mtf_osma_lc

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8082

