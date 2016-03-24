und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MTF_OsMA_Lc - Indikator für den MetaTrader 4
606
- 606
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Urheber: SOK
Indikator MTF_OsMA_Lc. Kopiert Indikator OsMACD_M (it OsMA_Lc). Jetzt nur noch OsMA_Lc verursacht durch iCustom.
TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;
Indicator indicatori_ mtf_osma_lc
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8082
