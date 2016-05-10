CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MTF_OsMA_Lc - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
721
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: SOK

Indicador MTF_OsMA_Lc. É um cópia do Indicador OsMACD_M . Porém o OsMA_Lc é originado pelo iCustom.

TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;



Indicador indicatori_ mtf_osma_lc

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8082

MTF_WildersDMI_v1m MTF_WildersDMI_v1m

Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Mais uma versão do indicador WildersDMI_v1. Funciona com o indicador ADX_WildersDMI_v1m.

Function ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar Function ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar

Um script de teste com as funções que calculam o verdadeiro valor da coordenada Y de um objeto gráfico . É útil para assistir a formação da barra.

MTF_Stochastic_SmL MTF_Stochastic_SmL

Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza sinais do indicador Stochastic.

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Mostra várias recomendações, em particular os termos perecentuais das posições compradas e vendidas, nos preços correntes.