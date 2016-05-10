Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MTF_OsMA_Lc - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 721
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: SOK
Indicador MTF_OsMA_Lc. É um cópia do Indicador OsMACD_M . Porém o OsMA_Lc é originado pelo iCustom.
TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;
Indicador indicatori_ mtf_osma_lc
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8082
Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Mais uma versão do indicador WildersDMI_v1. Funciona com o indicador ADX_WildersDMI_v1m.Function ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar
Um script de teste com as funções que calculam o verdadeiro valor da coordenada Y de um objeto gráfico . É útil para assistir a formação da barra.
Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza sinais do indicador Stochastic.Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Mostra várias recomendações, em particular os termos perecentuais das posições compradas e vendidas, nos preços correntes.