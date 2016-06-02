無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MTF_OsMA_Lc - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: SOK
インディケータMTF_OsMA_Lc。再開発されたインディケータOsMACD_Mのコードです。更に、iCustom()関数で呼び出されるようになりました。
時間軸 - 0;
早いEMA - 12;
遅いEMA - 26;
シグナルSMA - 9;
価格 - 0;
インディケータMTF_OsMA_Lc
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8082
Graphically display current trend for all time frames in one simple panel
This is a graphical indicator based on slope-direction-trend indicator that has been published under several other forms.Pips to Point Conversion Factor
This is a conversion factor. It is used to detect whether broker is 4 or 5 digits. As MetaTrader 4 calculates everything using point basis, coder can use this function to convert pips to point for machine reading.
MTF_Stochastic_SmL
インディケータMTF_Stochastic_SmL。ストハスティックスのシグナルを取引の為に使用します。Dolly_Graphics_v11-GMTShift
インディケータDolly_Graphics_v11-GMTShiftこのインディケータは、買い取引参考や売り注文参考（百分率で）など色々な推奨を出します。