Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MTF_OsMA_Lc - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5164
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: SOK
Индикатор MTF_OsMA_Lc. Переписанный индикатор OsMACD_M(он же OsMA_Lc). Только теперь OsMA_Lc вызывается через iCustom.
TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;
Индикатор indicatori_ mtf_osma_lc
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8082
Индикатор MTF_Stochastic_SmL. Использует сигналы Stochastic'а.Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Показывает различные рекомендации, в частности на покупку и продажу в процентном отношении, текущую цену и т.д.
Индикатор MTF_WildersDMI_v1m. Еще одна версия индикатора WildersDMI_v1. Работает с индикатором ADX_WildersDMI_v1m.GTerminal_V5 Graphic orders and indicators
Исполнение приказов по наклонным линиям графики. Для реальной торговли и обучения в тестере стратегий реализованы графические ордера.