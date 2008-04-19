CodeBaseРазделы
MTF_OsMA_Lc - индикатор для MetaTrader 4

Автор: SOK

Индикатор MTF_OsMA_Lc. Переписанный индикатор OsMACD_M(он же OsMA_Lc). Только теперь OsMA_Lc вызывается через iCustom.

TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;



Индикатор indicatori_ mtf_osma_lc

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8082

