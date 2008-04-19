Автор: SOK



Индикатор MTF_OsMA_Lc. Переписанный индикатор OsMACD_M(он же OsMA_Lc). Только теперь OsMA_Lc вызывается через iCustom.

TimeFrame - 0;

FastEMA - 12;

SlowEMA - 26;

SignalSMA - 9;

AplyingPrice - 0;

Индикатор indicatori_ mtf_osma_lc

