ポケットに対して
インディケータ

MTF_WildersDMI_v1m - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: igorad

インディケータWildersDMI_v1のもう一つのバージョンです。インディケータADX_WildersDMI_v1mWildersDMI_v1）とともに動作します。

詳細:

MA_Length - 追加平均化期間;
DMI_Length - DMIの期間;
ADX_Length - ADXの期間;
ADXR_Length - ADXRの期間;
UseADX - ADX使用: 0-off, 1-on;
UseADXR - ADXR使用: 0-off, 1-on


