無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF_WildersDMI_v1m - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1139
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: igorad
インディケータWildersDMI_v1のもう一つのバージョンです。インディケータADX_WildersDMI_v1m（WildersDMI_v1）とともに動作します。
詳細:
MA_Length - 追加平均化期間;
DMI_Length - DMIの期間;
ADX_Length - ADXの期間;
ADXR_Length - ADXRの期間;
UseADX - ADX使用: 0-off, 1-on;
UseADXR - ADXR使用: 0-off, 1-on
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8081
ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar等関数
Y座標を正確に計算する関数を持つテストスクリプトです。足の形成処理を監視するのは役に立つと思います。Universal Investor
長期的でポートフォリオトレードのためのエキスパートアドバイザです。
MACD EA
The EA was created similarly to EA that won the first place in the championship.Darma System Indicator (beta)
This indicator is a conversion of the Darma indicator set from MT3 to MT4.