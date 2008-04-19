CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF_WildersDMI_v1m - индикатор для MetaTrader 4

Автор: igorad

Еще одна версия индикатора WildersDMI_v1. Работает с индикатором ADX_WildersDMI_v1m, он же WildersDMI_v1.

Краткое пояснение.

MA_Length - Период дополнительного сглаживания
DMI_Length - Период DMI
ADX_Length - Период ADX
ADXR_Length - Период ADXR
UseADX - Использовать ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Использовать ADXR: 0-off, 1-on


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8081

