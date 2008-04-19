Индикатор MTF_OsMA_Lc. Переписанный индикатор OsMACD_M(он же OsMA_Lc). Только теперь OsMA_Lc вызывается через iCustom.

Исполнение приказов по наклонным линиям графики. Для реальной торговли и обучения в тестере стратегий реализованы графические ордера.

Стратегия торговли базируется на двух индикаторах: ADX и MA.