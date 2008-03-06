Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WildersDMI_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6974
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: igorad
Индикатор WildersDMI_v1.
Индикатор WildersDMI_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7958
Velocity_v2
Индикатор Velocity_v2.T3 Alpha
Индикатор T3 Alpha.
Waddah Attar Explosion
Индикатор Waddah Attar Explosion.MTF_Bbands
Индикатор MTF_Bbands. Работает с индикатором BBands.