Indikatoren

MTF_WildersDMI_v1m - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Author: igorad

Eine weitere Version von dem Indikator WildersDMI_v1. Arbeitet mit dem Indikator ADX_WildersDMI_v1m, it WildersDMI_v1 .

Eine kurze Erläuterung

MA_Length - Period of additional smoothing
DMI_Length - Periode von DMI
ADX_Length - Periode von ADX
ADXR_Length - Periode von ADXR
UseADX - Use ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Use ADXR: 0-off, 1-on


Indicator MTF_WildersDMI_v1m


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8081

