MTF_WildersDMI_v1m - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten:
- 960
Rating:
-
Veröffentlicht:
Author: igorad
Eine weitere Version von dem Indikator WildersDMI_v1. Arbeitet mit dem Indikator ADX_WildersDMI_v1m, it WildersDMI_v1 .
MA_Length - Period of additional smoothing
DMI_Length - Periode von DMI
ADX_Length - Periode von ADX
ADXR_Length - Periode von ADXR
UseADX - Use ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Use ADXR: 0-off, 1-on
Indicator MTF_WildersDMI_v1m
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8081
