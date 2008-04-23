代码库部分
MTF_WildersDMI_v1m - MetaTrader 4脚本

作者: igorad

WildersDMI_v1的另外一个版本。 与指标ADX_WildersDMI_v1mWildersDMI_v1）一起运行。

简短描述

MA_Length - 额外的滑动周期。
DMI_Length - 周期 DMI
ADX_Length - 周期 ADX
ADXR_Length - 周期 ADXR
UseADX - 使用 ADX: 0-off, 1-on
UseADXR -使用 ADXR: 0-off, 1-on


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8081

