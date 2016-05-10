CodeBaseSeções
Indicadores

MTF_WildersDMI_v1m - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1172
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: igorad

Mais uma versão do indicador WildersDMI_v1. Funciona com o indicadorADX_WildersDMI_v1m, e WildersDMI_v1.

Uma breve explicação

MA_Length - Período de suavização adicional
DMI_Length - Periodo do DMI
ADX_Length - Periodo do ADX
ADXR_Length - Periodo do ADXR
UseADX - Usa o ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Usa o ADXR: 0-off, 1-on


Indicador MTF_WildersDMI_v1m


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8081

