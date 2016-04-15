CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 4

FXIA | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1496
Ranking:
(8)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Descripción de FractalAMA: Media Móvil Adaptativa Fractal - por John Ehlers, Versión 1.1 7/17/2006

Ha sido considerablemente modificada y reprogramada por Matt Kennel

Descripción:

FRAMA es un indicador alternativo a los fractales estándar incluidos en la instalación de MT4.

Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.

Últimos cambios: año 2006.

También existe un FRAMA que ya ha sido publicado en "codebase", esta variante puede complementarlo. Me parace que es bastante útil.


Imagen:


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8023

Standard Deviation, StdDev Standard Deviation, StdDev

El Indicador de Desviación Estándar (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado.

Inout Inout

Indicador Inout.

Accelerator_4c_mtf. Accelerator_4c_mtf.

Indicador Accelerator_4c_mtf.

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

El indicador "Índice de Flujo del Dinero" (Money Flow Index, MFI) mide la fuerza con la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de una acción.