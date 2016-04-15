Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Descripción de FractalAMA: Media Móvil Adaptativa Fractal - por John Ehlers, Versión 1.1 7/17/2006
Ha sido considerablemente modificada y reprogramada por Matt Kennel
Descripción:
FRAMA es un indicador alternativo a los fractales estándar incluidos en la instalación de MT4.
Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.
Últimos cambios: año 2006.
También existe un FRAMA que ya ha sido publicado en "codebase", esta variante puede complementarlo. Me parace que es bastante útil.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8023
