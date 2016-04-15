Autor:

Descripción de FractalAMA: Media Móvil Adaptativa Fractal - por John Ehlers, Versión 1.1 7/17/2006

Ha sido considerablemente modificada y reprogramada por Matt Kennel

Descripción:

FRAMA es un indicador alternativo a los fractales estándar incluidos en la instalación de MT4.

Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.



Últimos cambios: año 2006.

También existe un FRAMA que ya ha sido publicado en "codebase", esta variante puede complementarlo. Me parace que es bastante útil.





