Indikatoren

Fractal Adaptive Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
1127
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Autor:

FractalAMA Beschreibung: Fractal Adaptive Moving Average - von John Ehlers Version 1.1 7/17/2006

Stark verändert und neu programmiert von Matt Kennel

Beschreibung:

Der FRAMA ist eine Alternative zum Fractals-Indikator der in der MT4-Installation enthalten ist.

Oktober 2005 Ausgabe - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" Länge wird gezwungen eine gerade Zahl zu werden. Ungerade Zahlen werden in der nächsten Nummer behandelt.

Zuletz verändert 2006.

Es gibt in der codebase bereits einen anderen FRAMA dieser hier könnte ihn ergänzen. Ich finde ihn brauchbar.


Bild:


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8023

