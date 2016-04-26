Autor:

FractalAMA Beschreibung: Fractal Adaptive Moving Average - von John Ehlers Version 1.1 7/17/2006

Stark verändert und neu programmiert von Matt Kennel

Beschreibung:

Der FRAMA ist eine Alternative zum Fractals-Indikator der in der MT4-Installation enthalten ist.

Oktober 2005 Ausgabe - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" Länge wird gezwungen eine gerade Zahl zu werden. Ungerade Zahlen werden in der nächsten Nummer behandelt.

Zuletz verändert 2006.

