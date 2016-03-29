代码库部分
分形自适应移动均线 - MetaTrader 4脚本

FractalAMA 描述: 分形自适应移动均线 - 由 John Ehlers 开发, 版本 1.1 7/17/2006

由 Matt Kennel 深度修改并重编程

描述:

FRAMA 指标可替代 MT4 安装时自带的分形指标。

2005 年 10 月期刊 - "FRAMA - 分形自适应移动均线" 长度将被强制为偶数。. 奇数将被上调到临近的偶数。

最后修改 2006。

有其它 FRAMA 已被上载到代码库, 这一个可作为补充。我发现它很有用。




UploadExport 脚本程序是一个通用的程序工具. 它可以减轻每天使用ELWAVE程序进行波段分析的分析员和交易者的工作.

Swetten Swetten

使用神经网络的EA (BP算法的神经网络). 有一些前期准备文件. 我已经上传它们了.

DailyFX CSV MQL4 基本面交易者 DailyFX CSV MQL4 基本面交易者

本EA交易根据 www.dailyfx.com/calendar 上发布的当前每周新闻事件进行交易. EA交易等待下一个新闻事件的发布, 比较发布的经济数据, 再决定交易哪个货币

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

布林带指标.