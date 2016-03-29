请观看如何免费下载自动交易
FractalAMA 描述: 分形自适应移动均线 - 由 John Ehlers 开发, 版本 1.1 7/17/2006
由 Matt Kennel 深度修改并重编程
描述:
FRAMA 指标可替代 MT4 安装时自带的分形指标。
2005 年 10 月期刊 - "FRAMA - 分形自适应移动均线" 长度将被强制为偶数。. 奇数将被上调到临近的偶数。
最后修改 2006。
有其它 FRAMA 已被上载到代码库, 这一个可作为补充。我发现它很有用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8023
