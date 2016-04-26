CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 4

FXIA | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1509
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Descrição: Fractal Adaptive Moving Average - por John Ehlers Version 1.1, em 7/17/2006

Pesadamente modificado e reprogramado por Matt Kennel

Descrição:

O FRAMA é um indicador alternativo para os fractais padrão que vêm com a instalação MT4.

Publicado em Outubro 2005 - O comprimento "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" será forçado a ser um número par. Números ímpares serão batidos até o próximo número par.

Ultima modificação foi em 2006.

Existe um outro FRAMA carregado na base de códigos, pode baixá-lo. Eu achei útil.


Imagem:


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8023

Volatility Pivot Volatility Pivot

The indicator is calculated on the basis of currency pair volatility displaying the nearest support and resistance levels. It can be used as a trend indicator.

Standard Deviation (StdDev) Standard Deviation (StdDev)

O indicador Standart Deviation (Stdev) mede a volatilidade do mercado.

VoltyChannel_Stop_v1 VoltyChannel_Stop_v1

The indicator helps to follow the trend on the market.

Accelerator_4c_mtf. Accelerator_4c_mtf.

Indicador Accelerator_4c_mtf.