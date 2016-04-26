Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractal Adaptive Moving Average - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1509
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Descrição: Fractal Adaptive Moving Average - por John Ehlers Version 1.1, em 7/17/2006
Pesadamente modificado e reprogramado por Matt Kennel
Descrição:
O FRAMA é um indicador alternativo para os fractais padrão que vêm com a instalação MT4.
Publicado em Outubro 2005 - O comprimento "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" será forçado a ser um número par. Números ímpares serão batidos até o próximo número par.
Ultima modificação foi em 2006.
Existe um outro FRAMA carregado na base de códigos, pode baixá-lo. Eu achei útil.
Imagem:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8023
The indicator is calculated on the basis of currency pair volatility displaying the nearest support and resistance levels. It can be used as a trend indicator.Standard Deviation (StdDev)
O indicador Standart Deviation (Stdev) mede a volatilidade do mercado.
The indicator helps to follow the trend on the market.Accelerator_4c_mtf.
Indicador Accelerator_4c_mtf.