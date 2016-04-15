CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Accelerator_4c_mtf. - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
901
Ranking:
(1)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: keris ki

Indicador Accelerator_4c_mtf.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8024

Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average

Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.

Standard Deviation, StdDev Standard Deviation, StdDev

El Indicador de Desviación Estándar (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado.

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

El indicador "Índice de Flujo del Dinero" (Money Flow Index, MFI) mide la fuerza con la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de una acción.

Nonlagdot Nonlagdot

Indicador Nonlagdot.