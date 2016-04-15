Indicador técnico "Índice de Flujo del Dinero" (Money Flow Index, MFI) mide la fuerza con la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de una acción.



La construcción e interpretación de este indicador es análoga al Relative Strength Index, con la única diferencia: en el MFI se toma en cuenta el volumen.

Money Flow Index, MFI

A la hora de analizar el Money Flow Index hay que tener en cuenta:



divergencias entre el indicador y movimiento de precios. Si los precios suben y el valor del Money Flow Index baja (o al revés), es muy probable que los precios den la vuelta;

un valor del Money Flow Index superior a 80 e inferior a 20 señaliza sobre el pico o la base potencial del mercado, respectivamente.



Fórmula y valores

El cálculo del valor del indicador Money Flow Index incluye varias etapas. Primero se define el precio típico (Typical Price, TP) del período en cuestión:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Luego se calcula el monto del Flujo del Dinero (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Si hoy el precio típico supera el de ayer, entonces el flujo del dinero se considera positivo. Si hoy el precio típico es más bajo que el de ayer, entonces el flujo del dinero se considera negativo.

El flujo del dinero positivo (POSITIVE MONEY FLOW) es la suma de valores de los flujos del dinero positivos durante el período seleccionado. El flujo del dinero negativo (NEGATIVE MONEY FLOW) es la suma de valores de los flujos del dinero negativos durante el período seleccionado.

Luego se calcula el ratio monetario (money ratio, MR), dividiendo el flujo positivo por el negativo:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

Y por último, utilizando el ratio monetario se calcula el Índice de Flujos del Dinero:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

donde:



HIGH — precio máximo de la barra actual;

LOW — precio mínimo de la barra actual;

CLOSE — precio de cierre de la barra actual;

VOLUME — volumen de la barra actual.





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Money Flow Index en el apartado Análisis técnico: Money Flow Index