Fractal Adaptive Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7365
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
Описание FractalAMA: Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006
Сильно изменена и перепрограмирована Мэттом Кеннелом (Matt Kennel)
Описание:
FRAMA - это альтернативный индикатор на замену стандартным фракталам, включенным в инсталляцию MT4.
Номер за октябрь 2005 года - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Фрактальная адаптивная скользящая средняя"). Длина будет принудительно приравнена четному числу. Нечетные числа будут увеличены до следующего четного.
Последние изменения: 2006 г.
Также существует еще один FRAMA уже опубликованный в "codebase", данный вариант может дополнить его. Мне кажется, что он полезен.
Картинка:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8023
