Автор:



Описание FractalAMA: Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006

Сильно изменена и перепрограмирована Мэттом Кеннелом (Matt Kennel)

Описание:



FRAMA - это альтернативный индикатор на замену стандартным фракталам, включенным в инсталляцию MT4.

Номер за октябрь 2005 года - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Фрактальная адаптивная скользящая средняя"). Длина будет принудительно приравнена четному числу. Нечетные числа будут увеличены до следующего четного.



Последние изменения: 2006 г.

Также существует еще один FRAMA уже опубликованный в "codebase", данный вариант может дополнить его. Мне кажется, что он полезен.





Картинка:



