Индикаторы

Fractal Adaptive Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

FXIA | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7365
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Описание FractalAMA: Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006

Сильно изменена и перепрограмирована Мэттом Кеннелом (Matt Kennel)

Описание:

FRAMA - это альтернативный индикатор на замену стандартным фракталам, включенным в инсталляцию MT4.

Номер за октябрь 2005 года - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Фрактальная адаптивная скользящая средняя"). Длина будет принудительно приравнена четному числу. Нечетные числа будут увеличены до следующего четного.

Последние изменения: 2006 г.

Также существует еще один FRAMA уже опубликованный в "codebase", данный вариант может дополнить его. Мне кажется, что он полезен.


Картинка:



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8023

