制作者：

ジョンエラーズ(John Ehlers)によって考案されたフラクタル適応型移動平均の2006年7月17更新、Ver.1.1。

マットケンネルにより再開発されました。

詳細:

FRAMAとは、MT4用のフラクタルに代わるものです。

2005年の出版のフラクタル適応型移動平均（英：FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average）。長さは強制的に正数に変換します。奇数を次に行く偶数に変えます。



最新版: 2006年

また、コードベースに掲載されているFRAMAのバージョンがあります。こちらは追加的なものです。少しでもお役に立てたら嬉しいです。





画像:



