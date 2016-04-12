コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal Adaptive Moving Average - MetaTrader 4のためのインディケータ

FXIA | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1243
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者：

ジョンエラーズ(John Ehlers)によって考案されたフラクタル適応型移動平均の2006年7月17更新、Ver.1.1。

マットケンネルにより再開発されました。

詳細:

FRAMAとは、MT4用のフラクタルに代わるものです。

2005年の出版のフラクタル適応型移動平均（英：FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average）。長さは強制的に正数に変換します。奇数を次に行く偶数に変えます。

最新版: 2006年

また、コードベースに掲載されているFRAMAのバージョンがあります。こちらは追加的なものです。少しでもお役に立てたら嬉しいです。


画像:


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8023

Standard Deviation, StdDev Standard Deviation, StdDev

標準偏差 (英：Standard Deviation,StdDev) は、相場のボラティリティを測ります。

Inout Inout

インディケータInout

Accelerator_4c_mtf. Accelerator_4c_mtf.

インディケータAccelerator_4c_mtf

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

マネーフローインデックス (英：Money Flow Index,MFI) は、株価に投入・株価から引き出された価格を表示します。