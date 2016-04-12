無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ジョンエラーズ(John Ehlers)によって考案されたフラクタル適応型移動平均の2006年7月17更新、Ver.1.1。
マットケンネルにより再開発されました。
FRAMAとは、MT4用のフラクタルに代わるものです。
2005年の出版のフラクタル適応型移動平均（英：FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average）。長さは強制的に正数に変換します。奇数を次に行く偶数に変えます。
最新版: 2006年
また、コードベースに掲載されているFRAMAのバージョンがあります。こちらは追加的なものです。少しでもお役に立てたら嬉しいです。
