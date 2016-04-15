Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Inout - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 833
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: free84
Indicador Inout.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8021
FiboPiv_v2
Indicador FiboPiv_v2.Trendlines Day
Indicador Trendlines Day.
Standard Deviation, StdDev
El Indicador de Desviación Estándar (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado.Fractal Adaptive Moving Average
Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.