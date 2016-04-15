CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Standard Deviation, StdDev - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2971
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
StdDev.mq4 (3.55 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Indicador de Desviación Estándar (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado. Este indicador determina el tamaño de la desviación estándar del precio respecto a la media móvil.

Standard Deviation, StdDev

Cuanto mayor sea la Desviación Estándar, más inestable (volátil) estará el mercado, es decir, los precios de las barras estarán bastante dispersos con respecto a la media móvil. Y al contrario, cuanto menor sea la Desviación Estándar, más tranquilo estará el mercado, es decir, los precios de las barras estarán bastante cerca de la media móvil. La dinámica del mercado consiste en la alternación consecutiva de los períodos de tranquilidad y saltos de actividad, por eso la interpretación de este indicador es bastante sencilla:

  • si el valor del indicador es muy pequeño, quiere decir el mercado se encuentra en el estado de absoluta inactividad, y entonces vale la pena esperar a un salto de actividad;

  • y al contrario, si el indicador es extremamente alto, significa que lo más probable que esta actividad próximamente se vaya a la baja.

Fórmula y valores

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

donde:

  • StdDev (i) — Desviación Estándar de la barra actual;
  • SQRT — raíz cuadrada;
  • AMOUNT(j = i - N, i) — suma de los cuadrados de j = i - N a i;
  • N — periodo de suavizado;
  • ApPRICE (j) — precio aplicado de la barra j;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) — cualquier media móvil de la barra actual en N periodos;
  • ApPRICE (i) — precio aplicado de la barra actual.


Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Standard Deviation en el apartado Análisis técnico: Standard Deviation

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8022

Inout Inout

Indicador Inout.

FiboPiv_v2 FiboPiv_v2

Indicador FiboPiv_v2.

Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average

Número de octubre de 2005 - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Media Móvil Adaptativa Fractal"). La longitud será forzosamente igual a un número par. Los números impares serán aumentados hasta el siguiente par.

Accelerator_4c_mtf. Accelerator_4c_mtf.

Indicador Accelerator_4c_mtf.