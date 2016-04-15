Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Standard Deviation, StdDev - indicador para MetaTrader 4
El Indicador de Desviación Estándar (Standard Deviation, StdDev) mide la volatilidad del mercado. Este indicador determina el tamaño de la desviación estándar del precio respecto a la media móvil.
Standard Deviation, StdDev
Cuanto mayor sea la Desviación Estándar, más inestable (volátil) estará el mercado, es decir, los precios de las barras estarán bastante dispersos con respecto a la media móvil. Y al contrario, cuanto menor sea la Desviación Estándar, más tranquilo estará el mercado, es decir, los precios de las barras estarán bastante cerca de la media móvil. La dinámica del mercado consiste en la alternación consecutiva de los períodos de tranquilidad y saltos de actividad, por eso la interpretación de este indicador es bastante sencilla:
si el valor del indicador es muy pequeño, quiere decir el mercado se encuentra en el estado de absoluta inactividad, y entonces vale la pena esperar a un salto de actividad;
y al contrario, si el indicador es extremamente alto, significa que lo más probable que esta actividad próximamente se vaya a la baja.
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
donde:
- StdDev (i) — Desviación Estándar de la barra actual;
- SQRT — raíz cuadrada;
- AMOUNT(j = i - N, i) — suma de los cuadrados de j = i - N a i;
- N — periodo de suavizado;
- ApPRICE (j) — precio aplicado de la barra j;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — cualquier media móvil de la barra actual en N periodos;
- ApPRICE (i) — precio aplicado de la barra actual.
Descripción del indicador técnico
Podrá encontrar la descripción completa de Standard Deviation en el apartado Análisis técnico: Standard Deviation
