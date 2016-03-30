Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1014
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor y código original:
http://codebase.mql4.com/es/code/7608
Simplemente he añadido al indicador las señales que avisan sobre el momento oportuno para abrir las posiciones con principales divisas.
EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
GBPJPY
AUDUSD
Hay que colocar el indicador para todas las divisas si se pretende operar con todas.
El EA avisa sólo una vez. Vuelve a avisar dentro de 300 ticks (Es aproximadamente cada 10 - 30 minutos, dependiendo de la intensidad de la recepción de datos. Se puede modificar el número de ticks en el código). Eso excluye el defecto que suele estar presente en los indicadores con la alerta que molesta con sus continuas activaciones y que requiere la desactivación metiéndose en los ajustes.
Hay que copiar los sonidos del archivo comprimido adjunto a la carpeta C:\Program Files\Real Trader 4\sounds
Además, ha sido adjuntado el indicador para las divisas que muestra la dirección actual de momentos oportunos para diferentes divisas (ver la imagen). Muestra la dirección para todas las divisas.
En la segunda modificación, la alerta sonora se activa una vez y se repite sólo cuando “BUY o SELL exitoso” se desactiva y vuelve a activarse. Han sido añadidos los precios: el primero cuando la señal se ha activado, el segundo se cambia con el mercado y deja de cambiarse cuando la señal se desactiva.
