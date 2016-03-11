La segunda versión del indicador TREND_alexcud v_2 contiene algunos cambios que permiten usar el indicador en marcos temporales menores.

La ventaja es que cualquier persona puede configurar el indicador para un cierto período de tiempo indicando el número de minutos en las líneas correspondientes de los parámetros de entrada necesarios.



Los parámetros por defecto son:



TF1 = 15 (15 minutos)

TF2 = 60 (1 hora)

TF3 = 240 (4 horas)



Los valores siguientes están disponibles:



1 - 1 minuto

5 - 5 minutos

15 - 15 minutos

30 - 30 minutos

60 - 1 hora

240 - 4 horas

1440 - 1 día

10080 - 1 semana

43200 - 1 mes











Resultados del trading sobre la base del indicador:





