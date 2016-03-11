Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4
La segunda versión del indicador TREND_alexcud v_2 contiene algunos cambios que permiten usar el indicador en marcos temporales menores.
La ventaja es que cualquier persona puede configurar el indicador para un cierto período de tiempo indicando el número de minutos en las líneas correspondientes de los parámetros de entrada necesarios.
Los parámetros por defecto son:
TF1 = 15 (15 minutos)
TF2 = 60 (1 hora)
TF3 = 240 (4 horas)
Los valores siguientes están disponibles:
1 - 1 minuto
5 - 5 minutos
15 - 15 minutos
30 - 30 minutos
60 - 1 hora
240 - 4 horas
1440 - 1 día
10080 - 1 semana
43200 - 1 mes
Resultados del trading sobre la base del indicador:
