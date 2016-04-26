Participe de nossa página de fãs
TREND_alexcud - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 967
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor e código original:
http://codebase.mql4.com/ru/code/7608
Eu apenas adicionei no indicador sinais que notificam a aparição de condições de mercado favoráveis para abrir posições nas moedas básicas.
EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
GBPJPY
AUDUSD
EURUSD
O indicador deve ser colocado em todas as moedas, se você negociar em todas.
O conselheiro alerta uma vez. E repete o sinal após 300 ticks (à volta de cada 10 - 30 minutos, dependendo do fluxo de informação. O número de ticks pode ser alterado complementando a redação do código). Isso exclui a falência nos indicadores com alertas, que sobrecarrega o sistema devido ao fluxo constante de operações e que você deve desativar nas configurações.
Os sons do arquivo anexado devem ser copiados para a pasta C:\Program Files\Real Trader 4\sounds
Além disso, também foi adicionado um indicador separado de moedas que mostra a direção atual de momentos favoráveis em diferentes moedas (ver fig.). Mostra a direção para todas as moedas.
Na segunda modificação, o sinal sonoro ativa-se uma vez, e repete-se apenas quando há a "BUY ou SELL FAVORÁVEL", desativa e ativa-se novamente. Foram adicionados preços, o primeiro durante o qual se ativa o sinal; o segundo que se altera juntamente com o mercado e que só parará de funcionar quando o sinal se desativar.
