作者和源代码:

http://codebase.mql4.com/zh/code/7608

我只添加了声音信号来通知基准货币对有利开仓时间.

EURUSD

USDCHF

USDJPY

GBPUSD

EURJPY

GBPJPY

AUDUSD

如果您将使用全部货币对交易，必须将指标添加到全部货币对上。

智能交易的声音信号为一次。重复的时间为每300替克 (这个时间大约为每10到 30分钟之间。您可以通过编辑代码改变时间间隔。)。这种设置的另一个缺点在于在指标发出信号以后，会不间断地警报。您可以通过改变设置进行修改。

声音来源的文件资料必须复制到文件C:\Program Files\Real Trader 4\sounds中。

我还添加了一个指标可以单独显示当前不同货币对的有利趋势 (如图)。该指标能够显示全部货币对的趋势。





在第二版的修改中，声音信号开启后会不断重复直至 "成功BUY 或SELL" 。添加价格：第一个价格为声音信号的开启，第二个价格为关闭声音信号。



