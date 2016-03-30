私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
TREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 939
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者と元のコードはこちら:
http://codebase.mql4.com/ja/code/7608
ただ、元のバージョンには主要な通貨ペアの為にエントリーするタイミングの音声アラートを追加しました。
EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
GBPJPY
AUDUSD
全通貨ペアで取引する場合、全ての通貨ペアにインディケータを設定しなければなりません。
アラート音は、1回しか鳴りません。300ティック毎に繰り返します (データ量によって約10～30分かかる。このティック数がコードに変更できる)。そのおかげで、設定を無効にせずに、設定をアラートが何回もトリガされることを避けることができます。
サウンドファイルは「C:\Program Files\Real Trader 4\sounds」フォルダにコピーします。
また、異なる通貨ペアのために勝てるタイミングの方向を表示するインディケータが追加されました。全通貨ペアにはこの方向を表示します。
最新バージョンでは、"LUCKY BUY or SELL"を無効にしてから再度有効にすることにより、アラートが1回だけトリガされます。その他、アラートがトリガされる価格およびアラートのオフまで相場とともに変化する価格の表示が追加されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7919
この自動売買システムは、トレンドを追うタイプのストラテジー及びトレンドの方向と逆向きにエントリーするような二重層ニューラルネットワークをベースにしています。MTF BB-Squeeze
インディケータBB-Squeezeの修正版です。インディケータBB-Squeezeとともにだけ機能します。
日足のピボットレベルを正確で有意義なチャートとして表示するインジケータです。KaufWMAcross
インディケータ KaufWMAcross。インディケータKaufmanとともにだけ動作します。