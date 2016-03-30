コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TREND_alexcud - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者と元のコードはこちら:

http://codebase.mql4.com/ja/code/7608

ただ、元のバージョンには主要な通貨ペアの為にエントリーするタイミングの音声アラートを追加しました。

EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
GBPJPY
AUDUSD

全通貨ペアで取引する場合、全ての通貨ペアにインディケータを設定しなければなりません。

アラート音は、1回しか鳴りません。300ティック毎に繰り返します (データ量によって約10～30分かかる。このティック数がコードに変更できる)。そのおかげで、設定を無効にせずに、設定をアラートが何回もトリガされることを避けることができます。 

サウンドファイルは「C:\Program Files\Real Trader 4\sounds」フォルダにコピーします。

また、異なる通貨ペアのために勝てるタイミングの方向を表示するインディケータが追加されました。全通貨ペアにはこの方向を表示します。

 最新バージョンでは、"LUCKY BUY or SELL"を無効にしてから再度有効にすることにより、アラートが1回だけトリガされます。その他、アラートがトリガされる価格およびアラートのオフまで相場とともに変化する価格の表示が追加されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7919

