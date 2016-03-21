Autor und Original Code:

https://www.mql5.com/en/code/7608

Ich habe den Indikator jetzt noch um Tonsignale erweitert, die auf eine günstige Gelegenheit hinweisen, eine Position im Chartsymbol zu eröffnen.

EURUSD

USDCHF

USDJPY

GBPUSD

EURJPY

GBPJPY

AUDUSD

Sie sollten den Indikator auf allen Charts starten, deren Symbole sie handeln wollen.

Der EA informiert Sie das erste Mal und wiederholt das Signal nach 300 Ticks (das bedeutet, dass Sie es ungefähr alle 10-30 Minuten gemäß der Frequenz des Datenzugangs hören werden; Sie können die Anzahl der Ticks ändern, indem Sie den Code editieren). Das vermeidet die Nachteile der Indikatoren mit einem ständig sich wiederholenden Alarm, den Sie nur durch eine Änderung der Einstellungen beenden können.

Die Töne der beigefügten Zip-Datei sollten in Ihrer Mappe ..\Sounds kopiert werden.

Ich habe auch einen Indikator für spezifische Währungen separat hinzugefügt, der die aktuelle Richtung der günstigen Gelegenheiten von verschiedenen Symbolen anzeigt (siehe Abb. unten). Es zeigt die Richtung aller Währungen.





In der zweiten Modifizierung, werden die Tonsignale nur einmal ausgelöst und dann wiederholt, wenn "LUCKY BUY or SELL", ungültig geworden war und erneut ausgelöst wurde. Ergänzte Preise: Der erste Preis ist der, der das Signal ausgelöst hat, sich der zweite Preis ändert sich solange mit dem Markt bis das Signal nicht mehr gültig ist.



