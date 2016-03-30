CodeBaseSecciones
Indicadores

MTF BB-Squeeze - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor: FX Sniper, Keris2112

Indicador BB-Squeeze. Versión modificada. Para su trabajo hace falta el indicador bbsqueeze. Véase foro.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7916

