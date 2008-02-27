Ставь лайки и следи за новостями
TREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6225
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор и оригинальный код:
http://codebase.mql4.com/ru/code/7608
Я лишь добавил в индикатор голосовые сигналы, которые оповещают об удачном времени для открытия позиции по основным валютам.
EURUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
GBPJPY
AUDUSD
Индикатор необходимо ставить на все валюты если вы будете торговать на всех.
Советник оповещает один раз. И повторяет сигнал через 300 тиков (Это примерно каждые 10 - 30 минут взависимости от интенсивности поступания информации. Колличество тиков можно изменить отредоктировав код.). Это исключает недостаток который обычно есть в индикаторах с алертом который задалбывает постоянным срабатыванием и который необходимо выключать залазия в настройки.
Звуки из приложенного архива необходимо скопировать в папку C:\Program Files\Real Trader 4\sounds
Также был добавлен индикатор отдельно по валютам показывающий текущее направление удачных моментов на разных валютах (см рис.). Он показывает направление на всех валютах.
Во второй модификации, звуковой сигнал срабатывает один раз и повторится лишь тогда, когда "УДАЧНЫЙ BUY или SELL" отключится и сново включится. Добавлены цены, первая при которой сигнал сработал, вторая изменяется вместе с рынком и перестанет менятся когда сигнал отключится.
