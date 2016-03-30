Indicador de los puntos pivote del día con la visualización precisa e informativa en el gráfico.



Al trader le hace falta indicar dos parámetros de entrada: LocalTimeZone — huso horario del servidor comercial MT4 (por ejemplo, "-5", si el servidor usa la hora de Nueva York) y DestTimeZone — huso horario de la sesión comercial para la que queremos calcular los puntos pivote (por ejemplo, "+9" para la sesión comercial de Tokio).