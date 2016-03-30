CodeBaseSecciones
Kijun Sen Robot (KSRobot) - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Noam Koren

Asesor Experto Kijun Sen Robot.
Utiliza los indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Ha sido optimizado para los pares: GBPUSD y EURUSD con el período M30. Véase la descripción completa en el código.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7881

