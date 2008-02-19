Смотри, как бесплатно скачать роботов
Kijun Sen Robot (KSRobot) - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Noam Koren
Советник Kijun Sen Robot.
Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7881
