Autor: Watasi

¿Cómo se cambia la tendencia? ¿Cómo determinar el flat? ¿Cómo tradear? ... etc.

Si supongamos que la tendencia dentro de N barras es una línea recta, podemos calcular los parámetros de esta línea. La ecuación de una recta se sabe desde el colegio: y = bx + с. La inclinación de la línea se caracteriza por el coeficiente “b”, o la tangente del ángulo de inclinación. El indicador calcula este parámetro usando la regresión lineal para cada barra y lo muestra en una ventana separada. Si el color es verde eso significa que el valor es más alto que el valor anterior, es decir el ángulo de inclinación va creciendo; el rojo supone lo contrario.

En realidad, en contexto de los gráficos, el coeficiente “b” se forma de dos coeficientes: la tangente del ángulo de la línea y el coeficiente que caracteriza el par de divisas (probablemente Point), por eso la escala de valores del indicador puede ser diferente para pares diferentes.

¿Cómo utilizar el indicador? Yo creo que existen varias opciones:

1. cruzamiento de la línea cero

2. paso a través del valor máximo

3. si determinamos una zona cerca de la línea cero, entonces es flat y podemos tradear con la ruptura.

Agradecería mucho si a alguien le surge una idea respecto a las mejoras del indicador.