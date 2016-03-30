Mira cómo descargar robots gratis
ichimok2005 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 799
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: ForexProf
Asesor Experto ichimok2005. Utiliza el indicador Ichimoku.
------------------------------
Parámetros de prueba.
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Cada tick.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7882
