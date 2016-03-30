Indicador Kijun Sen Robot. Utiliza los indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Ha sido optimizado para los pares: GBPUSD y EURUSD con el período M30. Véase la descripción completa en el código.

Resultados excepcionales. Un simple Asesor Experto doubleUp con el cálculo de lotes mejorado, con menor relación de pérdidas y double down más simple.