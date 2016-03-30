CodeBaseSecciones
ichimok2005 - Asesor Experto para MetaTrader 4

ichimok2005.mq4 (5.86 KB)
Autor: ForexProf

Asesor Experto ichimok2005. Utiliza el indicador Ichimoku.

Parámetros de prueba.
Símbolo: EURUSD.
Período: M5.
Modelo: Cada tick.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7882

