Asesores Expertos

DoubleUp con torsión - Asesor Experto para MetaTrader 4

Hazem | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
805
Ranking:
(9)
Publicado:
DoubleUp2.mq4 (3.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Aquí tenemos el modo de mejorar considerablemente el algoritmo doubleDown. También funciona bien en los gráficos M1 con EURUSD, pero los resultados satisfacen más. Es el resultado desde el enero de 2006:

Espero que les haya gustado. Si es así, valórenlo para que los demás lo conozcan también.

Gracias

Hazem

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7879

