本EA交易是以Sidus指标为基础开发的. 它在EURUSD H1上进行交易. 优化之后在历史上显示了优异的结果. 测试的报价数据来自 http://metaquotes.ru/ 和 "Alpari" DC.

一个在工作中使用两个指标的简单EA交易, 使用的指标是 AO 和 RAVI (在附件中). 没有经过优化!!!在 EUR/USD - H1 上的优秀表现.