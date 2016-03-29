请观看如何免费下载自动交易
作者: Noam Koren
EA: Kijun Sen 机器人。
它使用以下指标: Ichimoku, MA, SAR。它针对以下货币对进行了优化: GBPUSD 和 EURUSD 的 M30 周期。您可以查看代码内的完整描述。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7881
