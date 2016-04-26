Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kijun Sen Robot (KSRobot) - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 819
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Noam Koren
Conselheiro Kijun Sen Robot.
Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.
Conselheiro Kijun Sen Robot.
Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7881
DoubleUp com curva
Resultados impressionantes. Conselheiro simples doubleUp com um cálculo melhorado dos lotes, menor relação de perdas e simplificação do double down.Indicador Impulse CD
Indicador Impulse CD, continuação do impulso de chegada
ichimok2005
Conselheiro ichimok2005. Usa o indicador Ichimoku.TrendLinearReg
Como alterar uma tendência? Como selecionar um "flat"? ... etc. Os indicadores dados podem ajudar a responder a estas questões .