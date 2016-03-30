Indicador Impulse CD, continuación del enfoque de impulso en el trading y desarrollo del indicador Impulse MACD.

La idea de mejorar ha surgido después de la observación visual del indicador arriba mencionado. Es bastante complicado determinar a primera vista el momento cuando la línea de señal del indicador empieza a diferenciarse del histograma. Así que he considerado que será bastante útil solapar el histograma adicional de la diferencia de la línea de señal sobre el histograma principal.

La primera observación a lo mejor ayude a captar los retrocesos (rollbacks).