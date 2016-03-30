コードベースセクション
エキスパート

Kijun Sen Robot (KSRobot) - MetaTrader 4のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
815
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
制作者: Noam Koren

Kijun Sen Robotというエキスパートアドバイザ。
IchimokuMASARをベースにしています。英ポンド/米ドル30分足およびユーロ/米ドル30分足に最適化されました。詳細はソースコードをご覧ください。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7881

