Kijun Sen Robot (KSRobot) - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Noam Koren



Expert Advisor: Kijun Sen Robot.


Er verwendet folgende Indikatoren: Ichimoku, MA, SAR. Er ist optimiert für folgende Währungspaare: GBPUSD und EURUSD auf einer M30-Chart. Die komplette Beschreibung ist im Code enthalten.





