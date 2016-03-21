Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Kijun Sen Robot (KSRobot) - Experte für den MetaTrader 4
Autor: Noam Koren
Expert Advisor: Kijun Sen Robot.
Er verwendet folgende Indikatoren: Ichimoku, MA, SAR. Er ist optimiert für folgende Währungspaare: GBPUSD und EURUSD auf einer M30-Chart. Die komplette Beschreibung ist im Code enthalten.
