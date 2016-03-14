CodeBaseSecciones
Indicadores

ind_FullSymbol_v1 - indicador para MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Visualizaciones:
864
Ranking:
(2)
Publicado:
Actualizado:
El indicador muestra el nombre del símbolo completo en un gráfico:


Una lista de nombres de símbolo completo de varios centros de procesamiento se recoge en el indicador. Si la lista no contiene un símbolo, aparecerá en su forma abreviada generalmente.

Configuración: 

Color - color de la fuente;
FontSize - tamaño de la fuente;
Esquina - esquina de unión: 0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha;
Coordenadas X - Y;
Coordenadas X - Y.

 

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7701

