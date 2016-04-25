O indicador exibe o nome completo do símbolo em um gráfico:







Uma lista completa dos nomes dos símbolos de várias corretoras é coletado no indicador. Se a lista não tiver um símbolo, ele irá ser mostrado na sua forma abreviada habitual.

Configurações:

Color - cor da fonte;

FontSize - tamanho da fonte;

Corner - canto de vinculação: 0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito;

X - coordenada X;

Y - coordenada Y.