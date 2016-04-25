Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador: ind_FullSymbol_v1 - indicador para MetaTrader 4
- 799
O indicador exibe o nome completo do símbolo em um gráfico:
Uma lista completa dos nomes dos símbolos de várias corretoras é coletado no indicador. Se a lista não tiver um símbolo, ele irá ser mostrado na sua forma abreviada habitual.
Configurações:
Color - cor da fonte;
FontSize - tamanho da fonte;
Corner - canto de vinculação: 0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito;
X - coordenada X;
Y - coordenada Y.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7701
