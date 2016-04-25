CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador: ind_FullSymbol_v1 - indicador para MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
799
Avaliação:
(2)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe o nome completo do símbolo em um gráfico:


Uma lista completa dos nomes dos símbolos de várias corretoras é coletado no indicador. Se a lista não tiver um símbolo, ele irá ser mostrado na sua forma abreviada habitual.

Configurações: 

Color - cor da fonte;
FontSize - tamanho da fonte;
Corner - canto de vinculação: 0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito;
X - coordenada X;
Y - coordenada Y.

 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7701

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

EA EMA Cross Contest Hedged. Utiliza os indicadores: MACD e MA.

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA Firebird v0.60. Utiliza o indicador MA.

EMA 6.12 EMA 6.12

EA EMA 6.12. Utiliza o indicador MA.

E-Friday E-Friday

EA E-Friday.