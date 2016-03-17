Zeigt den vollen Symbolnamen in einem Chart an.







Eine Liste von vollständigen Symbolnamen verschiedener Handelscenter ist in dem Indikator enthalten. Wenn ein Symbol in der Liste nicht enthalten ist, wird es in seiner üblichen kurzen Form angezeigt.

Einstellungen:

Color - Schriftfarbe;

FontSize - Schriftgröße;

Corner - Bindende Ecke: 0 - Ecke oben links, 1 - Ecke oben rechts, 2 - Ecke unten links, 3 - Ecke unten rechts;

X - X Koordinate;

Y - Y Koordinate.