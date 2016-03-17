und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ind_FullSymbol_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 717
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zeigt den vollen Symbolnamen in einem Chart an.
Eine Liste von vollständigen Symbolnamen verschiedener Handelscenter ist in dem Indikator enthalten. Wenn ein Symbol in der Liste nicht enthalten ist, wird es in seiner üblichen kurzen Form angezeigt.
Einstellungen:
Color - Schriftfarbe;
FontSize - Schriftgröße;
Corner - Bindende Ecke: 0 - Ecke oben links, 1 - Ecke oben rechts, 2 - Ecke unten links, 3 - Ecke unten rechts;
X - X Koordinate;
Y - Y Koordinate.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7701
Advisor EMA Cross Contest Hedged. Verwendet die Indikatoren: Macd und MA.Firebird v0.60
Advisor Firebird v0.60. Verwendet den Indikator MA.
Pending Order is an order that will be executed if the price touches a point that we specify, in other words open pending order means ordering to open a position at a certain price level. So if price hits a predetermined level, then automatically we have an open trading positions.EMA 6.12
Advisor EMA 6.12. Verwendet den Indikator MA.