ind_FullSymbol_v1 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3416
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标在图表上显示全部货币对名称:
在指标中从几个中心收集的全部货币对名称列表。如果列表不包含货币对，将会显示成缩写形式。
设置:
Color - 铅字颜色;
FontSize - 铅字大小;
Corner - 中心: 0 - 左上角, 1 - 右上角, 2 - 左下角, 3 - 右下角;
X - X 坐标;
Y - Y 坐标.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7701
