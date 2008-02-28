指标在图表上显示全部货币对名称:







在指标中从几个中心收集的全部货币对名称列表。如果列表不包含货币对，将会显示成缩写形式。

设置:

Color - 铅字颜色;

FontSize - 铅字大小;

Corner - 中心: 0 - 左上角, 1 - 右上角, 2 - 左下角, 3 - 右下角;

X - X 坐标;

Y - Y 坐标.