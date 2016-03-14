CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Firebird v0.60 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
886
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: TraderSeven

Asesor Firebird v0.60. Utiliza el indicador MA.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7698

Indicador de Quasi-Volume bars (barras de cuasi-volumen) Indicador de Quasi-Volume bars (barras de cuasi-volumen)

Se forman barras de volúmenes casi iguales.

Fractales francurados Fractales francurados

Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

Asesor EMA Cross Contest Hedged. Utiliza los indicadores: Macd y MA.

ind_FullSymbol_v1 ind_FullSymbol_v1

Muestra el nombre del símbolo completo en un gráfico.