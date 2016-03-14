CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EMA 6.12 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
783
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Ema_6_12.mq4 (9.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Coders Gurú

Asesor de EMA 6.12. Utiliza el indicador MA.

------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Period: Diario.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7702

ind_FullSymbol_v1 ind_FullSymbol_v1

Muestra el nombre del símbolo completo en un gráfico.

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

Asesor EMA Cross Contest Hedged. Utiliza los indicadores: Macd y MA.

E-Friday E-Friday

Asesor E-Friday.

ZigzagPoints - un Script para el indicador Zigzagpara medir el camino. ZigzagPoints - un Script para el indicador Zigzagpara medir el camino.

Mide todas las secciones que unen las rupturas de zig-zag, los valores resultantes se dan en puntos.