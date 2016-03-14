CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

EMA Cross Contest Hedged - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
924
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: Coders Gurú

Asesor EMA Cross Contest Hedged. Utiliza los indicadores: Macd y MA.

------------------------------

Parámetros de prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M30.
Modelo: Todos los Tics.





Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7700

