ind_FullSymbol_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- 2631
Индикатор отображает на графике полное название символа:
В индикаторе собран список полных названий смиволов с нескольких Д.Ц. Вполне возможно, что какого-нибудь символа вашего Д.Ц. нет в списке символов индикатора. При этом вместо полного названия символа будет отображаться его обычное сокращенное название.
Настройки:
Color - цвет надписи;
FontSize - размер шрифта;
Corner - угол "привязки" надписи: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний;
X - координата X надписи;
Y - координата Y Надписи.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7701
