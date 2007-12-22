CodeBaseРазделы
Индикаторы

ind_FullSymbol_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2631
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отображает на графике полное название символа:


В индикаторе собран список полных названий смиволов с нескольких Д.Ц. Вполне возможно, что какого-нибудь символа вашего Д.Ц. нет в списке символов индикатора. При этом вместо полного названия символа будет отображаться его обычное сокращенное название.

Настройки: 

Color - цвет надписи;
FontSize - размер шрифта;
Corner - угол "привязки" надписи: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний;
X - координата X надписи;
Y - координата Y Надписи.

 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7701

