Индикатор отображает на графике полное название символа:







В индикаторе собран список полных названий смиволов с нескольких Д.Ц. Вполне возможно, что какого-нибудь символа вашего Д.Ц. нет в списке символов индикатора. При этом вместо полного названия символа будет отображаться его обычное сокращенное название.

Настройки:

Color - цвет надписи;

FontSize - размер шрифта;

Corner - угол "привязки" надписи: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний;

X - координата X надписи;

Y - координата Y Надписи.