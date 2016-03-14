CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

E-Friday - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
887
Ranking:
(3)
Publicado:
E-friday.mq4 (9.12 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: Kim Ígor V. aka KimIV

Asesor E-Friday.

------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7703

