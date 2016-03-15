コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ind_FullSymbol_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
847
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャート上に完全な通貨ペア名を表示します。:


このインディケータでは、幾つかのブローカーから完全な通貨ペア名の一覧が収集されました。やはり、あなたが興味を持つ物が一覧に含まれないかもしれません。その場合、完全な通貨ペア名のお代わりに普通の通貨ペアの略称が使用されます。

設定: 

Color - ラベル色
FontSize - フォントサイズ
Corner - ラベルが表示される角: 0 ー 左上角、1 ー 右上角、2 ー 左下角、3 ー 右下角
X - X座標
Y - Y座標

 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7701

